Juventus-Milan rinviata, il prefetto: “Sarà necessario anche per altre gare”

Juve-Milan, la gara rinviata, ora è ufficiale. La decisione è stata presa dal Prefetto di Torino Claudio Palomba, che ha parlato dopo la scelta di rinviare la gara:

“La decisione nasce da risultanze emerse dall’unità di crisi. Non è sempre possibile identificare le persone.

Tutto avviene indipendentemente dalla loro residenza. Per motivi di studio o lavoro possono aver avuto contatti con persone contagiate.

Dopo aver sentito i Ministri, tutti noi abbiamo deciso sulla necessità di un intervento urgente. Juve-Inter? Non sono solo io a decidere, sarà una necessità anche per altre partite che non riguardano queste squadre e basta”.

Ultime Juventus: la decisione non sarà l’unica

A questo punto potrebbe esser a rischio anche la gara di Champions League contro il Lione. Possibile che la gara si giochi a porte chiuse ma possibile anche che non si giochi affatto a Torino. Sembrava essere una boutade di Aulas, presidente del club francese, ed invece c’è la concreta opportunità che anche la Champions League cambi sede, nonostante le rassicurazioni dell’Uefa la situazione in Italia sta letteralmente precipitando e le cose potrebbero presto cambiare. Sarebbe questa per la Juve una pessima notizia visto che i bianconeri dovranno anche recuperare il risultato.