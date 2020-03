Juventus-Milan, si gioca a porte aperte: ma non per tutti

Tweet on Twitter

Cambia ancora lo scenario di Juventus–Milan di Coppa Italia: la gara si disputerà a porte aperte, ma non sarà aperta per tutti i tifosi.

Coppa Italia, Juventus-Milan a porte aperte

Prosegue la polemica nel mondo del calcio intorno alle modalità con le quali viene affrontata l’emergenza coronavirus. In attesa di capire come e quando saranno recuperate le altre partite della 26ª giornata, tiene ancora banco l’organizzazione a proposito della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Nelle ultime ore sembrava si dovesse giocare a porte chiuse, mentre in serata sia la Regione Piemonte che la Lega Serie A hanno ribadito che si giocherà a porte aperte, seppur vietando la trasferta ai tifosi provenienti da Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e dalle provincie di Savona e Pesaro-Urbino.

IN AGGIORNAMENTO