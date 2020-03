Tweet on Twitter

Juventus-Milan, altro rinvio: la decisione è in arrivo

Ultime Juve-Milan, non si gioca domani. Ancora non è ufficiale la decisione ma nonostante le sole 24 ore di distanza dalla gara lo scenario sta per cambiare.

Gli allenatori avevano già parlato in conferenza stampa ma Juventus-Milan di Coppa Italia sembrerebbe andare verso il posticipo.

Niente porte aperte, niente porte chiuse, niente limitazioni: la gara sarà rinviate.

Ad oggi allo stadio potrebbero entrare solamente alcune persone necessarie per lo svolgimento della gara, ma niente tifosi.

La riunione effettuata in prefettura a Torino con sindaco, questore e i rappresentanti della Juventus, coordinata dal prefetto Claudio Paolomba, ha portato alla decisione di non giocare domani nemmeno con lo stadio vuoto. Presenti in video-conferenza anche i rappresentanti del governo e della Lega.

Ultime Lega: non si gioca a Torino

Claudio Albanese, capo della comunicazione della Juventus, aveva già parlato prima della riunione.

“La Juventus rispetta qualsiasi decisione presa dalle autorità, la salute pubblica è bene prioritario anche per la società”.

Juventus-Milan sembrava potesse essere la prima gara a porte aperte dopo l’ordinanza delle limitazioni sugli assembramenti, ma nulla da fare.

In un primo momento era prevista solo l’esclusione dei tifosi di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e delle province di Persa-Urbino e Savona, ma la riunione pomeridiana ha cambiato tutto. La decisione su Juventus-Milan di Coppa Italia porta a nuovi dubbi riguardo le prossime gare che verranno disputate nel fine settimana.