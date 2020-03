Juventus-Lione, la possibilità di giocare in campo neutro è al vaglio dell’UEFA

Un’ipotesi che sembrava essere più fantascienza che realtà è invece presa in seria considerazione dall’Uefa, che starebbe pensando di far disputare Juventus-Lione in un campoo diverso dall’Allianz Stadium di Torino.

Ultime Juventus, no all’Allianz per la sfida con il Lione?

Pareva essere una boutade di Aulas, presidente del club francese, ed invece c’è la concreta opportunità che anche la Champions League cambi sede, nonostante le rassicurazioni dell’Uefa in questo senso, arrivate appena ieri sera. A riferire le ultime è l’emittente radiofonica francese RMC Sport: in programma il prossimo 17 marzo, il ritorno degli ottavi di Champions potrebbe cambiare luogo di svolgimento qualora la situazione coronavirus dovesse peggiorare.

Fortino Allianz per la Juventus

La Vecchia Signora è chiamata a ribaltare l’1-0 dell’andata in terra francese: posto che la salute dei cittadini viene prima di tutto, sarebbe sicuramente un obiettivo più complicato da raggiungere lontano dal fortino che è stato l’Allianz fino a questo momento. In oltre 200 partite in casa da quando è stato costruito il nuovo impianto, la percentuale di sconfitte (5%) è tra le più basse d’Europa. Eppure ad Amsterdam, in occasione del primo meeting del comitato esecutivo UEFA, sarebbero già state tracciate delle linee guida qualora la situazione coronavirus dovesse ulteriormente degenerare ed il cambio di sede degli eventi è tra le opzioni prese in considererazione.