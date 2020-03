Juventus-Inter, Moggi sta con i nerazzurri: “Fanno bene a rifiutare di giocare”

Juventus-Inter, interviene Moggi: “In Serie A manca un capo. Io sto con i nerazzurri”

Juventus-Inter, Moggi si schiera con i nerazzurri | Ha parlato l’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ed è intervenuto sulla questione caotica dei rinvii in Serie A. Non ha troppi giri di parole sulla questione legata a Juventus-Inter, gara finita al centro delle polemiche, con botta e risposta tra le due squadre e la stessa Lega Calcio. Quelle che seguono, sono le sue parole ai microfoni di CalcioNapoli24.

Le parole di Luciano Moggi

“Mi sono fatto un’idea: manca una guida al capo del calcio. Una guida con la mano ferma, che possa evitare tutto questo caos. Hanno rimandato le partite creando un pastrocchio, gare che prima si dovevano giocare, poi no… Partite che potevano essere giocate a porte chiuse, altre a porte aperte. Non sta né in cielo, né in terra. Non voglio dire che il campionato così è falsato, però di certo vai a compromettere qualcosa, creando caos tra i dirigenti. Questo è un classico di un qualcosa che, se fosse stato fermato nel complesso, sarebbe stato meglio.

La soluzione? Fermare la giornata, ma completamente. E’ successo così nel basket, nessuno ha potuto reclamare. Ora la Lazio è prima in classifica, meritatamente certo, ma perché non rimandare tutte le partite? A Napoli praticamente è arrivata una tifoseria coinvolta tra le Regioni a rischio, decisione anche giusta perché per me c’è troppo allarme, però non c’è stata coerenza. Era tanto semplice, chiudi tutto e risolvi così, riprendendole in un’altra giornata. Ma tutte, non una sì e l’altra no. Ma poi penso alla Serie B, lì hanno giocato. Forse il virus lì non arriva (ride, ndr).

Campionato falsato? Esagerato usare queste parole, però esistono le lotte per retrocedere e per il primo posto. In questo momento puoi fare punti o perderli, nel periodo in cui si recupereranno le partite sicuro si innescherà una nuova polemica, vedrete.

Marotta fa bene a lamentarsi? L’interesse dei nerazzurri è stato danneggiato. L’Inter avrebbe tratto un vantaggio dalla sfida contro la Juventus, delle porte chiuse. L’Inter sotto questo profilo, può essere stata danneggiata. Fa bene Marotta a chiedere le porte aperte, io per esempio condivido il rifiuto dell’Inter di giocare il lunedì, anziché la domenica. Scaduta l’ordinanza del governo, mica sparisce il virus. Hanno fatto bene a non accettarla”.