Tweet on Twitter

Share on Facebook

Inter, Mentana contro Zhang | La Lega Serie A sta cercando varie soluzioni per risolvere i problemi dei rinvii delle gare dovute all’emergenza coronavirus ma le decisioni degli ultimi giorni stanno creando tante polemiche. Ieri il Presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha inviato un messaggio molto duro a Paolo Dal Pino, Presidente della Lega Serie A. Ha definito “clown” Dal Pino e ora rischia anche una sanzione pesante.

Inter, Mentana contro Zhang

Enrico Mentana, direttore di TG La7 e tifosissimo dell’Inter, ha commentato sul proprio profilo Facebook le parole del Presidente nerazzurro. Il giornalista ha mostrato dissenso verso le dichiarazioni di Zhang, contestando la superficialità del suo atteggiamento.

“Un presidente di società di serie A non può dare del pagliaccio al presidente della Lega Calcio. È vergognoso. Danneggia il suo club, delegittima il sistema, fa pensare a sostenitori e avversari che alla guida dell’Inter ci sia non una figura di polso ma un ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social”.

Zhang contro Dal Pino

“Scherzate con il calendario e ritenete la salute pubblica una questione di secondaria importanza. Siete forse i più grandi clown che abbia mai visto. E adesso? Quale sarà la prossima mossa? Poi parlerete ancora di sportività e Fair Play? E sto parlando proprio con te, il nostro presidente della Lega Paolo Dal Pino”.

Queste le parole al veleno di Stevn Zhang contro Paolo Dal Pino, Presidente della Lega Serie A.