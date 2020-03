Emergenza Coronavirus, a porte chiuse la gare delle italiane in Spagna

L’allarme coronavirus sta coinvolgendo anche la Spagna: le gare delle italiane sul suolo iberico si svolgeranno a porte chiuse. C’è un dubbio soltanto per quel che riguarda Barcellona-Napoli: Getafe-Inter e Valencia-Atalanta saranno sicuramente senza pubblico.

Champions ed Europa League a porte chiuse, la decisione dell’UEFA

Ad annunciarlo è stato il ministro dello sport spagnolo, Salvador Illa: le partite delle prossime settimane delle competizioni europee contro le squadre italiane si svolgeranno a porte chiuse.

In particolar modo, c’è certezza per quel che riguarda Valencia-Atalanta e Getafe-Inter, mentre restano ancora di dubbi a proposito di Barcellona-Napoli e Siviglia-Roma. Il motivo è che Roma e Napoli non sono considerate zone a rischio, come Bergamo e Milano: da qui l’incertezza per gli incontri di azzurri e giallorossi Ecco le parole del ministro, che ha spiegato la motivazione che ha portato a tale provvedimento: “Abbiamo attuato una misura congruente con quanto fatto nelle zone dove l’emergenza è più grave. Non ha senso che in Italia si giochi a porte chiuse e nel nostro paese poi tifosi provenienti da quelle zone entrino allo stadio“.