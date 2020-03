Juventus-Milan, Sarri: “Senza Ronaldo cambia tutto, Chiellini affaticato”

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan.

Le parole di Sarri in conferenza

Si riparte dell’1-1 di San Siro, ma anche dalle polemiche per le modalità attraverso le quali disputare la gara di ritorno. Alla fine si giocherà all’Allianz Stadium, con un pubblico ristretto, escludendo tifosi provenienti dalle aree considerate focolaio dell’emergenza coronavirus. In attesa di comunicazioni dalla Prefettura di Torino, oggi nel classico incontro coi media nel prepartita si è parlato solo di campo: “Cristiano Ronaldo ha avuto problematiche di carattere personale, non so se ci sarà domani, quando tornerà, se vorrà, sarà lui a raccontare. La sua assenza chiaramente cambia qualcosa, non abbiamo un suo sostituto ma forse non esiste nel mondo, quindi dovremo cambiare qualcosa. Chiellini? Ha fatto differenziato oggi, domani vedremo. Buffon si è allenato col gruppo monitoreremo la situazione. Khedira? Può fare uno spezzone di gara. Pjanic? Che sia in difficoltà rispetto a qualche mese fa è palese, ma è normale che ci siano alti e bassi a livello individuale, non credo all’alibi fisico“.

Sarri a proposito del Milan

Sull’avversario: “Non avranno problemi viste le assenze, poi se vogliamo parlare d’infortunati noi quest’anno siamo campioni del mondo. Non credo che le vicende societarie vadano ad influenzare, si sono fatti compatti, sono disponibili a sacrificarsi“.