Calciomercato Napoli, Veretout torna nel mirino: è il sostituto di Allan

Calciomercato Napoli: Veretout torna di moda

Calcio Mercato Napoli Veretout | Il Napoli continua il suo mercato, e lo fa pensando già alla prossima stagione, dove ci sarà il bisogno non solo di rinforzarsi, ma anche di rivoluzionare una piccola parte della rosa. Gli azzurri sicuramente andranno incontro a delle cessioni, e uno dei primi a partire potrebbe essere Allan, protagonista di un’annata piuttosto difficile, e continuamente sondato da varie big.

Il centrocampista brasiliano con molte probabilità lascerà gli azzurri l’estate prossima, e intanto si pensa già al sostituto. Si tratta di un vecchio pallino, ovvero Veretout, da poco riscattato dalla Roma, ma pur sempre nel mirino del Napoli. Il francese sta facendo bene con i giallorossi, e le sue caratteristiche sono perfette per Gattuso, il quale lo vedrebbe benissimo in squadra dopo gli arrivi di Demme e Lobotka. Questa la notizia riportata in mattina da Il Mattino.

News Napoli: Allan, fine del percorso

La stagione del Napoli è stata sicuramente molto complicata, per una serie infinita di motivi. Cambio di panchina, risultati in calo, e mancanza di prestazione da parte di alcuni singoli. Un mix micidiale, e che ha di fatto stroncato le gambe non solo alla squadra, ma soprattutto ad alcuni giocatori, i quali non sembrano ancora essersi ripresi dalla botta iniziale. Allan ha risentito parecchio della serie di eventi di metà stagione, e adesso per il brasiliano si avvicina un futuro lontano dall’Italia.