Calciomercato Napoli, Milik verso la cessione: scontro con ADL per il rinnovo

Calciomercato Napoli: Milik, rinnovo molto lontano

Calcio Mercato Napoli Milik | Un Napoli in netta crescita quello visto nell’ultimo mese, e che adesso finalmente può tornare a sperare in un buon piazzamento in campionato oltre che ad un rendimento nelle coppe. Gli azzurri stanno piano piano ritrovando smalto in quanto a prestazioni, ma allo stesso tempo dovranno pensare a qualche situazione incerta per quanto riguarda il mercato. Anche interno ovviamente, con diversi giocatori che starebbero trattando il rinnovo.

Uno su tutti Arek Milik, il quale avrebbe chiesto un prolungamento di contratto con aumento dello stipendio e una clausola non superiore ai 50 milioni di euro. Condizioni che però a quanto pare non sono state accettate da ADL. Tra i due è scontro, e il rinnovo ad oggi appare lontanissimo. Facile quindi che il polacco possa poi essere ceduto in estate, con diverse pretendenti già sulle tracce. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.

Milik-Napoli: è guerra e pace

La situazione di Milik è parecchio spinosa, ancor di più se si pensa ad un ADL per ora indisposto verso le richieste del polacco. L’attaccante vorrebbe restare, ma ad oggi sembra difficile arrivare alle sue condizioni, tanto da dover già ipotizzare una sua prossima destinazione. In Spagna c’è una pretendente su tutte, ecco i dettagli.