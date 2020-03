Calciomercato Napoli, rinnovo Callejon ancora possibile: la situazione

Calciomercato Napoli, il rinnovo di Callejon non è ancora da escludere: ma occhio ai club spagnoli

Calciomercato Napoli – Rinnovo Callejon | Sono giorni molto importanti questi in casa Napoli. Il rinnovo di Dries Mertens sembra essere ormai ad un passo, dopo la svolta che vi abbiamo raccontato nelle ultime giornate, ma adesso sarà tempo per capire anche di più sul futuro di Josè Callejon. Il calciatore spagnolo vuole capirne di più sul suo futuro, con il suo entourage che sarà pronto ad incontrarsi con la società partenopea. E’ difficile immaginare un futuro senza la coppia formata da Josè e Dries, perni fondamentali del club azzurro da praticamente sette anni. Entrambi arrivarono nell’estate del 2013 e da lì in avanti un incredibile cavalcata verso i record di presenze in maglia azzurra.

Ultime Napoli, Callejon tra rinnovo e addio: Valencia e Siviglia su di lui