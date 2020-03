Calciomercato Milan, Kessiè sondato dall’Arsenal: la risposta rossonera

Calciomercato Milan: Kessiè, l’Arsenal ci ha provato

Calcio Mercato Milan Kessiè | Un momento davvero molto delicato per il Milan, che sta pensando sia al mercato che a gestire la situazione parecchio spinosa in società. Nel complessivo però ci si sta concentrando parecchio sulla situazione relativa ai giocatori presenti in rosa, ed in particolare sul loro futuro in vista della prossima stagione. Qualche elemento convince non del tutto, qualcun’altro invece è stato già blindato.

Chi ha il futuro ancora incerto è sicuramente Kessiè, il quale sta vivendo un’annata abbastanza altalenante. Il centrocampista ivoriano era stato dato per partente più e più volte, ma alla fine si è deciso tutti insieme per la permanenza. Una scelta importante, e che a quanto pare è stata ancora una volta ribadita. Ebbene si, anche perchè negli scorsi giorni sembra ci siano state delle avance concrete da parte dell’Arsenal. La risposta rossonera? Un no secco, con Kessiè che attualmente non è sul mercato. Questa la notizia riportata da cm.com.

Kessiè: dalla sicura partenza alla riconferma

Kessiè resterà al Milan, almeno per il momento. L’ivoriano è riuscito piano piano a riguadagnarsi la fiducia sia del tecnico che dei tifosi, e adesso lo scenario è totalmente diverso rispetto a qualche mese fa. Chiaramente la situazione non è stata ancora ben definita, e sull’ex Atalanta c’è ancora qualche pretendente.