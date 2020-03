Calciomercato Napoli: Mertens rinnova con il club azzurro

Calcio Mercato Napoli Mertens | Dries Mertens, attaccante della SSC Napoli, è pronto a rinnovare il proprio contratto con il club azzurro. In scadenza nel prossimo giugno 2020, il calciatore belga è entrato nella storia del calcio Napoli come miglior realizzatore della SSC Napoli a pari gol di Marek Hamsik. Soltanto un gol manca entrare ancor di più nella storia come unico marcatore in solitaria nel Napoli calcio. Rifiutate tutte le offerte delle altre squadre come Borussia Dortmund e Monaco. Ieri, intanto, c’è stato l’incontro con il pranzo con il presidente Aurelio De Laurentiis. Accordo raggiunto per un biennale che sarà stipulato e firmato nei prossimi giorni.

Ultime Napoli: Mertens rinnova: le cifre

Le parole di Giuntoli aveva annunciato ormai il rinnovo imminente. Decisiva la volontà di Rino Gattuso che ha spinto per il rinnovo del calciatore belga. Il Napoli ha preferito rinnovare a un proprio fedelissimo e non di dover intervenire nuovamente sul prossimo mercato con un nuovo investimento. Sono rese note le prime cifre che circolano riguardo il contratto di Mertens: biennale da 4,5 milioni di euro più bonus di un milione e un premio di 2 milioni di bonus alla firma. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciatore potrebbe già avere anche un futuro da dirigente in questo accordo, in particolare quello da supervisore del settore giovanile.