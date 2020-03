Calciomercato Lazio, rinnovo Luis Alberto: presto la fumata bianca

Calciomercato Lazio, rinnovo Luis Alberto: Igli Tare pronto all’offerta decisiva

Calciomercato Lazio, rinnovo Luis Alberto | E’ tra i protagonisti indiscussi della clamorosa cavalcata della Lazio, attualmente prima in attesa di conoscere le sorti delle altre gare da giocare. Lo spagnolo Luis Alberto è stata una delle solite intuizioni del direttore sportivo Igli Tare e adesso l’intenzione sarebbe quella di blindarlo proprio in Capitale. L’ex Liverpool ha trovato quest’anno solo quattro gol, ma ben dodici assist. Un faro in mezzo al centrocampo di Simone Inzaghi, che non ne fa più a meno. Anche nell’ultima gara, ha stretto i denti e ha trovato il gol, restando in campo fin quando ha potuto.

Ultime Lazio, rinnovo Luis Alberto: cifre e dettagli

Stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, la scadenza del contratto di Luis Alberto alla Lazio, sarebbe fissata a giugno 2022. E’ per questo che, la società biancoceleste, sarà pronta all’assalto per convincere il giocatore spagnolo alla permanenza. Il direttore sportivo Igli Tare vuole convincere il suo calciatore a prolungare la sua avventura alla Lazio. Assieme all’agente del giocatore, Miguel Alfaro, ci sarebbero stati dei colloqui per trovare la giusta soluzione al rinnovo. C’è una piccola distanza, legata ai bonus, ma è forte intesa tra le parti, con un prolungamento che andrebbe a formalizzarsi fino al 2025, per un ingaggio di 3,5 milioni a stagione.