Calciomercato Juventus, Ferran Torres nel mirino: c’è anche il Barcellona

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Juventus, piace Ferran Torres | La Juventus è intenzionata a ringiovanire la rosa già a partire dalla prossima stagione. E’ stato già definito l’acquisto di Dejan Kulusevski dall’Atalanta per la prossima stagione e ora i bianconeri guardano anche al centrocampo. Piace Ferran Torres del Valencia ma non sarà affatto facile arrivare al classe 2000.

Calciomercato Juventus, Ferran Torres nel mirino del Barcellona

Il talentuoso centrocampista del Valencia sta facendo enormi passi avanti in questa stagione. Si è imposto nel centrocampo del club andaluso e pian piano si sta facendo strada nella Spagna di Luis Enrique. La Juventus segue da tempo gli sviluppi dello spagnolo ma non è il solo club sulle sue tracce. Stando a quanrto riferisce il Mundo Deportivo, infatti, Real Madrid e Barcellona stanno insistendo per arrivare al classe 2000. Soprattutto il club blaugrana che ha ottimi rapporti con l’agenzia che cura gli interessi del calciatore. Intanto il Valencia ha proposto il rinnovo contrattuale a Ferran Torres che, però, ha rifiutato. La prossima stagione, quindi, sarebbe l’ultima con il club andaluso.

I numeri di Ferran Torres

Il centrocampista spagnolo sta stupendo nella sua stagione grazie alle ottime prestazioni con il Valencia. Tra Liga, Champions League, Coppa del Re e Supercoppa Spagnola ha disputato 34 partite. Ha segnato 5 gol e fornito 6 assist vincenti ai suoi compagni. In estate si aprirà certamente un’asta per Ferran Torres che porterà nelle casse del Valencia almeno 40 milioni di euro.