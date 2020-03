Calciomercato Juventus, l’Athletic Bilbao punta Higuain

Gonzalo Higuain è al centro del mercato, ancora una volta. Secondo i media argentini sul Pipita c’è il club basco, deciso a strapparlo alla Juventus nella prossima sessione.

Calcio mercato Juve, pronto il colpo Higuain

A riferire le ultime in casa bianconera è Tyc Sports: secondo l’emittente argentina il club basco vuole portare al San Mames il bomber che ha chiaramente origini locali (il cognome non mente). Il suo contratto con la Vecchia Signora scadrà nel giugno del 2021, per il momento i discorsi in merito ad un suo rinnovo, pur essendo stati avviati, non sono particolarmente avanzati. Possibile che già a partire dalla prossima stagione quindi, previa sconto sul valore del suo cartellino (oggi vale circa 30 milioni secondo transfermarkt), potrebbe trasferirsi in Spagna. Il suo stipendio non sarebbe un problema, visto che sarebbe anche disposto a decurtarselo secondo fonti argentine.

Ultime Juventus, la stagione di Higuain

In questa stagione è stato uno degli inamovibili per Maurizio Sarri: 33 presenze stagionali tra campionato e coppe, condite da 8 gol e altrettanti assist. Molto dipenderà anche dalla permanenza del tecnico toscano, a sua volta al centro di alcune voci di mercato: qualora restasse il mister, anche il Pipita resterebbe. In fondo ha soltanto 33 anni.