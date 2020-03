Calciomercato Juventus, Aouar obiettivo concreto: fissato il vero prezzo

Calciomercato Juventus: Aouar, ecco quanto costa

Calcio Mercato Juventus Aouar | Tempo di compere in casa Juventus, o quanto meno di mercato preliminare in vista di giugno. I bianconeri stanno sondando vari profili in queste ultime settimane, e uno di quelli più interessanti è sicuramente Aouar, giovane centrocampista in forza al Lione. Il giocatore francese ha già dato modo di dimostrare il suo talento nel corso di questa stagione, ed è considerato da molti come il futuro della sua Nazionale. Chiare di come i bianconeri stiano cercando di trattare già da adesso, vista e considerata la varietà di pretendenti che c’è.

Trattare con il patron del Lione Aulas non è mai facile, e intanto la valutazione di Aouar cresce giorno dopo giorno: 50 milioni di euro era il prezzo iniziale, adesso pare si sia arrivato ai 70 stando a quanto riportato da le10sport.com. Una cifra comunque piuttosto alta, e che al momento spaventa un po tutti.

News Juventus: sfida al Chelsea per Aouar

Aouar è un giocatore che piace tantissimo alla Juventus, ma allo stesso tempo resta una preda di mercato molto complicata da raggiungere. Il motivo oltre alla valutazione? La concorrenza, in particolare quella del Chelsea. Negli scorsi giorni i Blues hanno fatto dei passi in avanti, ecco la situazione nel dettaglio.