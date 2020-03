Calciomercato Inter, per Sanchez ora cambia tutto: la situazione

Calciomercato Inter, il futuro di Sanchez non è ancora segnato: potrebbe essere riscattato

Calciomercato Inter – Sanchez | Non ha convinto fino ad ora, questo è ovvio. Alexis Sanchez non ha inciso da quando è arrivato in estate, uno dei pochi assieme a Lazaro a non aver conquistato il cuore del proprio allenatore, Antonio Conte. Se l’austriaco ha avuto la possibilità di andare altrove per trovare continuità, non è lo stesso per Sanchez, ma questo è chiaro per il fatto che il cileno è attualmente in prestito ai nerazzurri dal Manchester United. Non è però da escludere un riscatto al termine di questa stagione: l’Inter potrebbe compiere un passo in avanti verso l’attaccante ex Barcellona, se Sanchez dovesse da qui in avanti cambiare il proprio ruolino di marcia

Notizie Inter, Sanchez potrebbe essere riscattato: l’Inter stava puntando tutto su Mertens, adesso cambia tutto

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, l’Inter stava tentando nel corso delle ultime settimane, di convincere Dries Mertens. Le news che arrivano sulla sua permanenza con rinnovo al Napoli, avrebbero spiazzato il club nerazzurro che, adesso, non ha voglia di perdere Alexis Sanchez. Arrivato in prestito dal Manchester United, potrebbe adesso restare, trovando il riscatto in nerazzurro. L’obiettivo del cileno però sarebbe quello di convincere l’Inter a spendere una cifra comunque corposa, per puntare su di lui. L’altro nodo da sciogliere, riguarderebbe l’ingaggio: è ovvio che, passando all’Inter, dovrà dimezzarsi l’ingaggio onerosissimo che percepisce a Manchester.