Calciomercato Inter: Godin via in estate, due club sul centrale

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Inter: Godin vi in estate

Mercato Inter: Diego Godin lascerà Milano. Il centrale uruguaiano dopo un solo anno potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione. Sarebbe questa l’indiscrezione di mercato lanciata da tmw sul futuro del difensore ex Atletico Madrid.

Il centrale non si è inserito perfettamente nei meccanismi della difesa a 3 di Conte, per questo motivo la dirigenza sta valutando la sua posizione in virtù anche del pesante ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione percepito dal giocatore.

Godin ha sul tavolo diverse offerte dalla Turchia fino alla Major League Soccer. La sensazione al momento è che potrebbe essere sacrificato in estate per arrivar ad un nuovo calciatore.

Ultime Inter: Godin scalzato da De Vrij

A proposito di difesa ha parlato chi nei meccanismi di Conte si è integrato alla perfezione. Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato a Ziggo Sport in Olanda:

“L’impatto di Conte? Con lui si tratta solo di capire i meccanismi e rispetto all’ultima partita contro la Juventus, penso che siamo migliorati. Sia a livello individuale che a livello di gruppo, siamo partiti tutti alla pari ed i risultati si sono visti. E’ un vincente e un leader come Van Gaal.