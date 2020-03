Calciomercato Inter, De Gea il nome per la porta | La situazione legata alle condizioni spesso precarie di Samir Handanovic e l’età del portiere sloveno, portano l’Inter a guardare a nuovi nomi per coprire i pali. Uno dei profili più apprezzati è quello di David De Gea, portiere spagnolo del Manchester United che non sta affatto convincendo in questa stagione.

Calciomercato Inter, occhi su De Gea

L’ultima gara contro l’Everton ha visto l’ennesima papera di David De Gea che, nel tentativo di rilanciare il pallone dalla propria area di rigore, ha regalato un gol a Calvert-Lewin. Il Manchester United non intende proseguire con il portiere ex Atletico Madrid e in estate potrebbe decidere di cederlo per affidarsi alle mani sicure di Dann Henderson, portiere delle giovanili attualmente in prestito allo Sheffiel United.

L’Inter, dunque, potrebbe fiondarsi sul numero uno della Spagna e assicurarsi il futuro in vista dei 35 anni di Handanovic. Non è una trattativa facile perché David De Gea guadagna 21 milioni di euro all’anno. Cifra decisamente troppo alta per le casse nerazzurre ma che potrebbe vedere un netto ridimensionamento dovuto alle cattive prestazioni dello spagnolo.

News Inter, le condizioni di Handanovic

Il periodo di stop della Serie A ha favorito il pieno recupero di Samir Handanovic che negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi in gruppo. Il portiere sloveno ha risolto i problemi alla mano. Giovedì dovrebbe essere regolarmente in campo contro il Napoli nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.