Calciomercato Cagliari, Zenga sarà il sostituto di Maran

Calciomercato Cagliari: esonero Maran, Zenga al suo posto

Calcio Mercato Cagliari Zenga | Una stagione stranissima quella del Cagliari, prima micidiale nella prima parte di campionato, e poi in calo drastico in questo 2020. La squadra sarda non sembra più essere la stessa, e intanto nella giornata di ieri la dirigenza ha optato per l’esonero di Maran. Una scelta incredibile, e che ha destato tantissimo stupore da parte di tantissimi addetti ai lavori. Tutto è successo in maniera inaspettata, e intanto sotto banco c’è chi lavorava per trovare subito un sostituto.

A quanto pare le cose si sono svolte molto velocemente, anche perchè a detta di Sky il sostituto si sarebbe già trovato: si tratta di Walter Zenga, scelto come sostituto di Maran. Il suo vice invece sarà Canzi, tecnico della Primavera.

News Cagliari: addio Maran, la fine di un ciclo

L’addio di Maran è stata sicuramente una sorpresa per molti, soprattutto visto e considerato il percorso del tecnico in questa stagione. Gli ultimi risultati non sono stati buoni, ma i punti in classifica erano e sono comunque tanti e soddisfacenti. Il ciclo è finito, e adesso Zenga è pronto a prendersi la scena. Per l’ex portiere si tratta di una nuova importante chance dopo l’avventura dello scorso anno al Venezia.