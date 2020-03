Inter, Zhang attacca Dal Pino: “Sei uno capo clown, vergognati!”

Inter news Zhang Inter Dal Pino Serie A | Clamoroso quanto stia accadendo nelle ultime ore in Serie A in merito ai recuperi delle partite di Serie A. Il presidente dell’Inter Steven Zhang attacca in modo diretto e duro il presidente della Lega Paolo Dal Pino:

“Giocate con il calendario e mettete sempre la salute pubblica in secondo piano – ha scritto sul suo profilo Instagram -. Siete probabilmente i più grandi e cupi clown che abbia mai visto. Cos’altro? Quale sarà il vostro prossimo passo? E ora parlate di fair play e sportività? Si, sto parlando con te. Il nostro presidente della Lega Paolo dal Pino #shameonyou – ha aggiunto -. E’ tempo di alzarsi e prendere le vostre responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020ì.

A chiunque nel mondo: non importa se sei fan dell’Inter, della Juventus o non sei fan – ha proseguito Zhang -. Per favore, state attenti. E’ la cosa più importante per voi, la vostra famiglia e la nostra società”.