Ultime Milan, Boban potrebbe essere licenziato: la situazione

Ultime Milan, Boban licenziato? Clamorosa notizia che arriva in giornata, perché il dirigente sportivo Zvonimir Boban potrebbe dire addio al Milan. La società si è praticamente divisa a metà nei giorni scorsi, con le dichiarazioni proprio del croato che non sono state digerite ai vertici del club. Sì, perché le parole di conflitto tra lui e Ivan Gazidis non sono piaciute al patron del Milan, che adesso starebbe valutando il licenziamento proprio del suo dirigente. L’attacco del dirigente in un’intervista pubblicata dalla rosea, verso i propri colleghi al Milan, non è stato digerito dai vertici del club rossonero. Paul Elliot Singer potrebbe rompere il legame lavorativo con Boban, stando a quel che rivelano gli stessi colleghi della Gazzetta dello Sport.

Notizie Milan, arriverà una decisione su Boban da parte di Elliot: avventura al capolinea

Finirà l’avventura da dirigente di Zvonimir Boban al Milan. Sì, perché il club rossonero potrebbe prendere dei provvedimenti in merito alle parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport nel corso delle scorse giornate. Il patron Elliot non avrebbe dato alcun consenso per rilasciare l’intervista al croato, così come rivela il collega Nicolò Schira attraverso un ‘Tweet’. Elliott starebbe valutando il licenziamento di Boban per giusta causa dopo l’intervista rilasciata senza autorizzazione dal dirigente croato. L’avventura al Milan finirà, i rossoneri ripartiranno da altri elementi. Per Boban si prospetta adesso un ritorno tra i membri della FIFA.