Ultime Juventus, Sarri si gioca anche l’esonero

Notizie Juventus: Sarri potrebbe andar via a fine stagione. Il tecnico, come riportato dal Corriere dello Sport, si gioca la Juve. Dopo il weekend atipico senza giocare, i bianconeri hanno una idea fissa in mente: cancellare la partita di Champions League e conquistarsi il pass per la finale di maggio in Coppa Italia.

Il calendario è ancora in via di definizione, e la Juve potrebbe anche giocare con l’Inter mercoledì ma l’imperativo è la svolta. Lo sa bene Sarri che ha esaurito i jolly.

Per questo motivo il mese che si è appena aperto diventa decisivo. Per i traguardi stagionali e per il futuro dell’allenatore. Non tutto è compromesso, ci mancherebbe, ma la Juve deve cambiare passo.

Ultime Juventus: Sarri in discussione

Sarri dovrà ritrovare per forza la Juve. Il feeling con il gruppo appare ai minimi, specie dopo le parole pronunciate al Groupama Stadium che tanto assomigliavano ad una resa da Ronaldo e Dybala. Una considerazione preoccupante che certifica come ci sia un problema nei bianconeri. Da queste gare dipende il destino si Sarri. Il programma legato al tecnico è triennale, come ribadito pochi giorni fa dallo stesso presidente Agnelli, ma è indubbio che, con l’addio alla corsa verso Istanbul, tutto il progetto di rivoluzione sarriana verrebbe messo in discussione uscendo dalla Champions League.