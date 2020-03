Notizie Inter, infortunio per Moses: le ultime da Appiano Gentile

Ultime Inter – Infortunio Moses | Arrivano brutte notizie in casa Inter, dopo la caotica situazione legata al rinvio delle partite in Serie A. In merito alla questione, c’è il nigeriano Victor Moses. Sì, perché l’ex Chelsea si è fermato in allenamento, infortunio alla coscia sinistra per lui. Antonio Conte non lo avrà a disposizione per la sfida contro il Napoli, in programma giovedì. Nella gara valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, Moses non dovrebbe essere presente al San Paolo, il tecnico dei nerazzurri dovrà di fatto fare a meno del proprio esterno. Oltre a dover capire come e quando si recupereranno le partite, la società interista si trova di fronte anche alle scelte di formazione. Non solo Handanovic, che però sembra essere pronto al rientro, adesso va a fermarsi anche Moses.

Ultime Inter, il comunicato sull’infortunio di Moses

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Inter ha fatto sapere delle condizioni di Victor Moses. Il calciatore ex blues si è fermato per infortunio, nel corso della seduta mattutina di allenamento, al Centro Tecnico di Appiano Gentile. Questa che segue, è la nota della società: ”Nella mattinata di oggi Victor Moses è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica alla coscia sinistra. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato nei prossimi giorni.”