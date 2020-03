Rinvio Serie A, furia Ferrero: “Credono che siamo stupidi?”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni dell’ANSA per manifestare il suo disappunto, con toni molto forti, a proposito di com’è stata gestita finora l’emergenza Coronavirus dal mondo del calcio italiano.

Serie A, la rabbia di Ferrero

Tra l’altro, c’è una partita che in tutto questo marasma di rinvii e polemiche, non ha ancora una collocazione sul calendario ed è proprio Inter-Sampdoria. Ed il presidente blucerchiato dice basta: “Stop a figli e figliastri, in queste ore mi pare di aver riguardato ‘Parenti Serpenti’ di Monicelli. Non siamo stupidi, siamo consapevoli che la lotta per lo scudetto o per le coppe europee hanno tanta rilevanza, sotto più punti di vista, ma giochiamo tutti lo stesso campionato, e anche se non lottiamo tutti per lo stesso traguardo, non ci sono squadre meno importanti di altre“.

Sampdoria news, Ferrero indica la strada

Pochi istanti dopo il numero uno della Samp mostra i prossimi passi che saranno fatti per trovare una soluzione al problema: “Staremo attenti al fatto che non ci sia nessuno figlio di un dio minore, non deve passare il concetto che il campionato sia più importante della salute degli itaiani. Stiamo dando un grande esempio nel mondo per la gestione dell’emergenza, ma non stiamo facendo altrettanto per quanto riguarda il mondo del calcio. Mercoledì ci sarà un’assemblea straordinaria in Lega, troveremo una soluzione che salvaguardi tutti: o tutti leoni o tutti…”.