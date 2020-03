Notizie Torino, Longo: “C’è rammarico, ora settimana particolare”

Ultime Torino | Moreno Longo, tecnico del Torino, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Radio Rai 1, per commentare il momento della squadra granata reduce dalla disfatta di Napoli e dalla prova incolore del San Paolo:

Ultime Torino, parla Moreno Longo dopo la gara di Napoli

“Abbiamo lavorato male a livello tecnico, abbiamo perso tanti palloni. Per questo motivo il Napoli non si è mai allentato in campo e la loro pressione è stata constante. Ecco perchè, anche il loro secondo gol, è nato in questo modo.

In questo momento c’è tanto rammarico, volevamo fare una gara diversa e negli ultimi 10 minuti, quando non avevamo niente da perdere, abbiamo iniziato a giocare e abbiamo anche segnato.

Almeno questo ha dimostrato che abbiamo troppa pressione psicologica e dobbiamo giocare in modo diverso. Dobbiamo dare autostima e fiducia ai giocatori per giocare come sappiamo.

Questo però devo dirvi che è un lavoro che devo fare io. Siamo consapevoli che nelle prossime gare affronteremo partite delicate.

Giochiamo con Udinese, Parma e Cagliari: sarà una settimana particolare, dove ci giocheremo molto e dobbiamo lavorare per non sbagliare. Dobbiamo farci trovare pronti a lavorare per far meglio in campo”.