Notizie Napoli, infortunio per Milik: Inter a rischio

Notizie Napoli – Infortunio Milik | Si è riunito in allenamento, per la seduta mattutina, il club azzurro. Dopo le caotiche situazioni legate alle scelte della Serie A sul rinvio delle partite, si torna in campo – anche se il Napoli lo aveva già fatto nel match contro il Torino – e Gennaro Gattuso va a preparare la sfida di Coppa Italia. Giovedì arriverà l’Inter al San Paolo, occasione della sfida valevole per il ritorno delle semifinali contro i nerazzurri. Al Centro Tecnico di Castel Volturno, i calciatori del Napoli hanno lavorato agli ordini di Gattuso. La squadra si è allenata sul campo 3, ma non tutti i calciatori hanno lavorato in gruppo. Tra gli affaticati Llorente e Younes, spunta anche Arkadiusz Milik: il polacco non si è allenato con la squadra.

Ultime Napoli, infortunio per Milik: la nota della società

Stando a quanto rivelato dalla SSC Napoli, attraverso una nota ufficiale dal proprio sito d’informazione, Milik si sarebbe allenato a parte. Palestra e campo per Malcuit e Koulibaly, con il difensore che ha messo nel mirino il match contro il Barcellona, ma non dovrebbe essere a disposizione per la Coppa Italia contro l’Inter. Sorprende vedere il nome di Milik, tra quelli che lavorano in palestra. Sì, perché il polacco si è allenato solo lì, il club lo ha appunto precisato attraverso il proprio sito ufficiale. L’Inter adesso è a rischio.