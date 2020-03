Tweet on Twitter

Share on Facebook

Notizie Inter, ancora Marotta: “Proposta della Lega provocatoria”

Ultime Inter | Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ancora del rinvio del derby d’Italia nel corso di un’intervista concessa all’ANSA. Queste le sue dichiarazioni:

“Juve-Inter di lunedì a porte aperte? Una proposta impraticabile e quasi provocatoria. Il pubblico ammesso sarebbe stato solo quello juventino.

Per questo motivo posso dirvi che giocare lunedì (oggi, ndr) sarebbe andato contro ogni logica.

Ci sarebbero stati problemi di tutela della salute pubblica, presupponendo, di fatto, la scomparsa dell’allarme Coronavirus nel giro di sole 24 ore. Abbiamo ricevuto un’ipotesi informale ed aleatoria”.

Marotta, attacco alla Lega: pronto il commissario?

Oramai è guerra. A tal proposito è notizia di oggi che i vertici della Lega potrebbero andare via ed essere sfiduciati nelle prossime ore. A tal proposito Marotta ha attaccato con forza i vertici federali per l’operato degli ultimi giorni.

“La proposta è arrivata all’improvviso da parte dell’amministratore delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo.

Sapete quando? Nella serata di venerdì, e per questi motivo noi non abbiamo voluto neanche tenere in considerazione.