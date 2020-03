Notizie Cagliari, esonero per Maran: già scelto il sostituto

Rolando Maran ha i minuti contati a Cagliari: queste le ultime che rimbalzano dal capoluogo sardo dopo l’ennesima sconfitta in campionato.

Ultime Cagliari, addio Maran

In momenti come questo, fermarsi e rifiatare può essere quasi un vantaggio. Alla Sardegna Arena invece ieri sera si è giocato e i padroni di casa sono stati travolti 4-3 dalla Roma: terza disfatta consecutiva, la vittoria manca ormai da 3 mesi in Serie A. Giulini si sta interrogando su cosa stia andando storto e ormai, come riferisce Sportmediaset, pensa all’esonero per il tecnico Rolando Maran. Proprio colui che fino all’inizio della crisi era indicato come uno dei fautori del piccolo miracolo rossoblu, con 28 punti conquistati fino alla 14ª giornata. Ora che siamo alla 26ª, i punti sono soltanto 32: per questo sono ore concitate in casa rossoblu, si decide il futuro del mister.

Cagliari news, il sostituto sarà Stramaccioni

Il nome in pole position per sedersi sulla panchina rossoblu è quello di Andrea Stramaccioni. Dopo la fine burrascosa della sua esperienza in Iran, ora l’allenatore romano è pronto ad una nuova sfida in Italia. Resta nella memoria la sua imitazione di Antonio Cassano quando era allenatore dell’Inter, ad oggi forse la più positiva tra le esperienze avute in carriera, mentre meno fortunate sono state le sue esperienze sulla panchina proprio dei nerazzurri oltre che dell’Udinese e dello Sparta Praga.