Notizie Fiorentina, Commisso vuole lo stadio

Notizie Fiorentina stadio nuovo Commisso | Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, sembra sempre più deciso a diventare protagonista nel calcio italiano. Arrivato la scorsa estate, il patron italo-americano vuole lasciare il segno in futuro. Confermata tutta la rosa, anche Chiesa che sembrava destinato a lasciare viste le tante voci di mercato e acquisti importanti arrivati già a gennaio e bloccati per l’estate prossima. Ora si pensa già al centro sportivo e allo stadio.

Il presidente del club viola si era già espresso riguardo lo stadio nelle ultime settimane:

“Sogno uno stadio come quello dell’Inter, penso sia il più bello dopo quello della Juventus. Chiedo anche alla politica di darci una mano per fare certe cose nel minor tempo possibile”.

News Fiorentina, nuovo stadio costruito da Commisso

Presentato il progetto per il nuovo centro sportivo nei giorni scorsi, ora si vuole pensare allo stadio. Il club viola spinge con il suo presidente Rocco Commisso in prima persona. Riguardo la questione dello stadio arrivano notizie importanti da parte di Rai Toscana. L’Artemio Franchi di Firenze è un impianto che necessita di manutenzione, ma il presidente viola Rocco Commisso ha deciso di non voler partecipare al prossimo bando riguardo i terreni della Mercafir. Il patron del club toscano non ha nessuna intenzione di fare uno stadio nuovo in quella zona o ristrutturare il Franchi. L’idea di Commisso è di andare altrove, si pensa all’area di Campi Bisenzio.