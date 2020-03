News Fiorentina, Barone non ci sta: “La Serie A perde di credibilità, mettiamo un punto alla vicenda”

News Fiorentina – Barone | Non si placano le polemiche, nei giorni successivi ai rinvii delle gare di Serie A. Le decisioni prese dalla Lega Calcio non sono state bene accolte da tutti, con i vari botta e risposta arrivati tra i dirigenti e gli organi competenti. L’ultimo è arrivato da casa viola, perché Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione radiofonica in onda su Radio 24. Quelle che seguono, sono le sue parole.

Ultime Fiorentina, le parole di Joe Barone

“Questa è una situazione di emergenza, andiamo a rivolgere il primo pensiero ovviamente alla salute di tutti. Da quando siamo alla Fiorentina, abbiamo chiesto sempre le regole uguali per tutti, sia dentro che fuori dal campo. Però ora tocca trovare delle situazioni per cui nessuna squadra sia svantaggiata. Vogliamo essere tranquilli nel campionato italiano.

Ieri ho chiesto una riunione, siamo in una situazione in cui la cosa più importante, a parte la salute delle persone, è la Serie A, non le singole squadre che ne fanno parte. Mettiamo un punto sulla vicenda, senza fare caos. La Fiorentina segue e rispetta le regole, ma il calcio italiano che trasmettiamo all’estero, dimostra che non ci sono né credibilità né unità in un momento in cui stiamo cercando di mostrarci agli investitori esteri”.