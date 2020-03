Lega sfiduciata: ora rischiano il posto, ieri volate parole grosse. Arriva il Commissario?

Lega nel caos, Dal Pino sfiduciato: ora rischiano il posto tutti, le reazioni

Caos in Lega Calcio. Da sabato il calcio italiano è entrato ufficialmente nel caos, adesso il caro e amato “pallone” è allo sbando più totale.

Le fondamenta della Lega Serie A traballano complici un calendario ingestibile a causa dei recuperi e i pessimi rapporti tra i vertici di via Rosellini e un numero crescente di club.

Il consiglio di Lega di ieri mattina, durato un’ora e mezzo, si è svolto nel modo peggiore e sono volate parole “grosse” e accuse assortite. E meno male che i protagonisti erano collegati in video conferenza.

Come riportato dal Corriere dello Sport, oltre al presidente della Lega Dal Pino e all’ad De Siervo, dietro il tavolo virtuale si sono trovati i consiglieri Antonello (Inter), Scaroni (Milan), Campoccia (Udinese) e Percassi (Atalanta), i consiglieri federali per A, Marotta (Inter) e Lotito (Lazio), e il consigliere indipendente Casasco. Dal Pino ha chiesto conto a Marotta della polemica e delle parole usato.

Il numero uno ha imputato all’ad di aver messo a repentaglio la sicurezza dei dipendenti della Lega. Visto che ieri mattina c’era in atto una dura protesta da parte dei tifosi della Curva Nord interista contro il rinvio del derby d’Italia.

La risposta dell’ad interista non si è fatta attendere e il clima si è scaldato, anche perché neppure Lotito ha gradito come sono andate le cose e la decisione presa senza convocare l’assemblea.

Il nerazzurro e il biancoceleste si sono fatti portatori del malcontento di molti club di Serie A.

Cellino è uno dei più arrabbiati per la vicenda, ma anche Napoli, Roma, Bologna, Sassuolo, Fiorentina, Atalanta e altri club stanno valutando concretamente di far sentire la loro voce.

Sono tutti pronti ad inviare lettere alla Lega per considerare gli attuali vertici responsabili della situazione che si è creata, con gli incassi a rischio e come la lotta retrocessione.

E’ stata inoltre convocata un’assemblea straordinaria delle società per mercoledì a Roma (non a Milano complice il Coronavirus) e in quella data saranno analizzate le possibili soluzioni.

Lega: sfiduciato il presidente, arriva il Commissario?

Possibile che nelle prossime 48 ore i dirigenti proveranno a sfiduciare Dal Pino e/o De Siervo. L’emergenza potrebbe far slittare in avanti di qualche settimana il caso, ma la loro posizione non è comunque più solida.

Se invece non sarà trovata un’intesa su come posizionare i recuperi, procederà in via autonoma il presidente. Dopo quanto accaduto la Lega potrebbe essere addirittura commissariata.