Juventus-Milan, si gioca a porte aperte: ma non per tutti

Cambia ancora lo scenario di Juventus–Milan di Coppa Italia: la gara si disputerà a porte aperte, ma non sarà aperta per tutti i tifosi.

Coppa Italia, Juventus-Milan a porte aperte

Prosegue la polemica nel mondo del calcio intorno alle modalità con le quali viene affrontata l’emergenza coronavirus. In attesa di capire come e quando saranno recuperate le partite della 26ª giornata che non si sono disputate, tiene ancora banco l’organizzazione a proposito della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan.

Nelle ultime ore sembrava si dovesse giocare a porte chiuse, mentre in serata sia la Regione Piemonte che la Lega Serie A hanno ribadito che si giocherà a porte aperte, seppur vietando la trasferta ai tifosi provenienti da Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e dalle provincie di Savona e Pesaro-Urbino. La situazione è in costante monitoraggio e lo scenario potrebbe cambiare da un momento all’altro, ma a meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe essere questo lo scenario definitivo. Anche perché, giova ricordarlo, mercoledì si dovrebbe scendere in campo.

Juventus-Milan, le probabili formazioni

In attesa di capire cosa succederà sugli spalti, diamo un’occhiata a quello che potrà succedere in campo con le probabili scelte dei 2 allenatori. Buffon è ormai il portiere di coppa, possibile riposo per De Ligt; in avanti Higuain rischia l’ennesima panchina. Sul versante rossonero, in attacco fiducia al tandem Leao-Rebic.

Juventus (4-3-3): Buffon, Danilo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Sarri.

Milan (4-4-2): Donnarumma, Conti, Gabbia, Romagnoli, Laxalt; Bonaventura, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Rebic, All. Pioli.