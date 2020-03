Juventus-Inter, è scontro. Tuttosport: “Marotta, proprio tu?”

Tweet on Twitter

Juventus-Inter, è scontro totale

Ultime Juve-Inter, scontro totale in campo e fuori. Dopo la decisione di rinviare la partita tra Juve e Inter in programma ieri sera a porte chiuse, la società nerazzurra ha espresso tutto il proprio disappunto. Ha risposto all’Inter anche Tuttosport con un titolo riguardate il grande ex Marotta.

Tuttosport, Marotta: “Proprio tu”

Il dirigente, infatti, secondo il giornale l’ha giocata Juventus-Inter. Altro che domenica vuota: intensità massima ben oltre i novanta minuti.

Dopo le dichiarazioni del presidente di Lega Paolo Dal Pino che lo smentivano e lo bacchettavano, si è arrivata all’ultima telefonata di ieri a Telelombardia dell’ad nerazzurro.

La Juventus, intanto, ha osservato ma alla Continassa non è andato giù il commento di Marotta che diceva «campionato falsato» perchè secondo la Juve, l’Inter ha cercato di sfruttare il vantaggio delle porte chiuse, derivato dalla drammatica situazione del Coronavirus.

Tuttosport: campionato falsato a porte chiuse

Scrive Tuttosport, come il campionato, invece, sarebbe stato anche falsato se una partita chiave per l’assegnazione dello scudetto si fosse disputata a porte chiuse, quindi senza tifosi di casa ad incitare la squadra.

La Lega, o meglio il suo presidente Dal Pino, invece, non si è limitato all’irritazione, ma ha anche smentito seccamente Marotta che non ha voluto posticipare la gara a lunedì. La parte debole della posizione di Marotta è che il suo rifiuto di giocare lunedì (e sembra anche mercoledì, come la Lega dice di aver proposto sabato) fa venire il sospetto che l’ad interista volesse giocare a porte chiuse. La Juve, dal canto suo, ha provato a sventare questa possibilità.