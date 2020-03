Recuperi partite Serie A: l’Inter si oppone a lunedì 9 marzo, faccia a faccia Agnelli-Zhang a Londra

Recuperi partite Serie A Juve Inter | Per quanto riguarda i recuperi delle partite di Serie A rinviate questa settimana, la data più probabile resta quella del prossimo fine settimana e recuperare l’intera prossima giornata il 13 maggio ( senza far slittare il campionato di una giornata come proposto in un primo momento). E’ questa, stando all’Ansa, la proposta del Consiglio della Lega Serie A. I club di Serie A sembrano aver raggiunto l’intesa ed, entro martedì mattina, dovranno dare una risposta ufficiale. Sembra però che l’Inter sarebbe contraria a questa soluzione e non ha nessuna intenzione di giocare lunedì 9 marzo con la Juventus. Al momento non è ancora chiaro se le partite si giocherebbero a porte aperte o chiuse. Resta alta l’emergenza Coronavirus in Italia, Juve Inter si potrebbe giocare a porte aperte, ma con le limitazioni per i residenti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Juve Inter a porte chiuse? Faccia a faccia tra Agnelli e Zhang giovedì

Intanto, come riportato da Tuttomercatoweb, a Londra, giovedì ci sarà l’incontro Calcio e business per l’incontro del convention FT Business of Football Summit. Tra gli ospiti saranno presenti anche Andrea Agnelli e Steven Zhang, presidenti di Juventus e Inter. Possibile faccia a faccia tre le parti in vista di chiarire quanto stia accadendo in merito al rinvio del Derby d’Italia.