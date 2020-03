Emergenza Coronavirus, il comunicato sul rinvio della Champions League

Juventus, Napoli e Atalanta assistono con interesse allo svolgersi degli eventi in materia di gestione dell’emergenza coronavirus: oggi l’UEFA ha diramato una nota ufficiale nella quale annuncia le prossime mosse.

Rinvio Champions League, la decisione

A fare chiarezza c’ha pensato l’ufficio stampa del massimo organo calcistico continentale: in buona sostanza, al momento non è previsto nessun cambiamento nelle competizioni organizzate dall’UEFA. Più nel dettaglio, la nota afferma che in qualsiasi caso, qualora dovesse arrivare ad esempio un mutamento della situazione, sarà tutto annunciato con largo anticipo (a qualcuno viene in mente l’ultima polemica legata a Juve-Inter?). Il comunicato funge quindi da risposta alle parole di Aulas, che questa mattina aveva proposto di disputare Juventus-Lione in campo neutro.

Il comunicato dell’UEFA: occhio Juventus, Napoli e Atalanta

Resta ferma però la necessità di tenere costanti i collegamenti con le autorità sanitarie nazionali e farsi trovare pronti ad eventuali nuovi svilippi: “L’Uefa guarda con serietà la situazione legata al coronavirus. Monitoriamo da vicino lo svolgersi degli eventi ed il contatto con l’OMS e le autorità nazionali a proposito del Covid-19 e del suo sviluppo è costante. L’Uefa segue attentamente le decisioni delle autorità locali che potrebbero avere un impatto sulle proprie competizioni. E siamo in contatto con tutte le società in relazione a questa situazione“.