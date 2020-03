Coronavirus: il punto, le 4 ipotesi per recuperare le gare

Coronavirus e calendario: ecco il sulle ipotesi per recuperare le gare

Il calendario è un rebus, ecco tutte le ipotesi per salvare il campionato. Sono 4 le grandi ipotesi al vaglio per consentire al campionato di Serie A di andare avanti.

Calendario: le possibili date

La più probabile, che sarà discussa mercoledì in assemblea di Lega, è quella di giocare la 26esima giornata (quella in programma ieri), nel prossimo fine settimana e recuperare solo la prossima giornata il 13 maggio ( senza far slittare il campionato di una giornata come proposto in un primo momento). In realtà si giocherebbe lunedì, e non sabato e domenica.

La seconda ipotesi è il cosiddetto «lodo Napoli». Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli azzurri hanno proposto di spostare le semifinali di Coppa Italia a maggio e recuperare subito la giornata con la possibilità di uno Juve-Inter già questo mercoledì o giovedì. La proposta per qualche ora sembrava aver trovato dei consensi preziosi, ma si sarebbe giocato senza tifosi lombardi visto che Inter e Milan sono impegnati fuori casa ed il nuovo Decreto del Presidente del consiglio vieta le trasferte fino all’8 marzo (domenica).

La terza ipotesi, estrema, è quella proposta da alcuni colleghi: spostare il campionato, e/o, annullare le amichevoli della Nazionale. Questa ovviamente manderebbe su tutte le furie non solo Roberto Mancini, ma anche le federazioni straniere che, da regole Uefa, devono avere i giocatori a disposizione per il 25 maggio.

Nella discussione, ma soprattutto nelle tante telefonate che seguivano la scena madre del consiglio di Lega, si arrivava persino a ipotizzare una sorta di resa all’emergenza: accettiamo le porte chiuse e andiamo avanti. Ma questa troverebbe il muro di Giuseppe Marotta non intenzionato a giocare ora a porte chiuse dopo che con la Juventus non si è scesi in campo.