Coronavirus, Infantino (Presidente FIFA) annuncia: “Euro 2020 a rischio? Non si può escludere niente”

Coronavirus – Infantino, Euro 2020 a rischio | L’emergenza legata al coronavirus ha creato parecchio caos anche nel calcio e non solo all’interno del Paese. In Italia diventa molto complesso gestire il campionato in corso, ma occhio perché l’allarme potrebbe riguardare il mondo dello sport e del panorama calcistico. Euro 2020 potrebbe essere a rischio, parola del Presidente della FIFA, Gianni Infantino. Ha parlato ai microfoni di Sky Sport il massimo esponente della FIFA, intervenendo sulla questione legata all’allarme che colpisce maggiormente l’Italia, ma che si estende sull’intera Europa (e non solo).

Sono arrivate parole interessanti anche per quel che concerne l’impegno europeo di fine anno. Su Euro 2020, ha parlato il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Ecco le sue parole: “Euro2020 a rischio? Io non posso escludere nulla. La cosa importante è non farsi prendere dal panico ed io dico che, personalmente, non sono preoccupato. Dobbiamo prendere in esame tutta la situazione, evitando alcune reazioni eccessive. Speriamo non si vada verso l’annullamento delle competizioni, risulterebbe una situazione complessa poi da gestire. Ogni Paese ha una situazione diversa, la salute è al di là di qualsiasi cosa ed è per questo che dobbiamo restare attenti all’epidemia del coronavirus, sperando che non si espanda”.