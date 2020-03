Coppa Italia, clamoroso: cambia ancora la scelta, Juventus-Milan si giocherà a porte chiuse

Coppa Italia, Juventus-Milan cambia ancora: si giocherà a porte chiuse | Clamorosi colpi di scena, che stiamo provando a raccontarvi in questi ultimi giorni caotici. L’intero Paese vive una situazione anomala per il problema legato al coronavirus, ma la situazione trova riscontri anche nello sport. Nel mondo nel calcio e nella Lega Serie A, il discorso si è infittito. Difficile seguire e capire ogni decisione arrivata nelle ultime 72 ore. Dopo una prima decisione di giocare a porte aperte la sfida di Coppa Italia tra Juventus e Milan, ne è arrivata una seconda: la partita si disputerà a porte chiuse. Lo rivela ‘La Stampa’.

Juventus-Milan, la decisione sulla sfida di Coppa Italia della Regione Piemonte

Erano arrivate indiscrezioni nei giorni scorsi, tra ipotesi rinvio o slittamento del campionato di Serie A, un caos generale nell’intera Italia che ora trova nuove decisioni per il campionato italiano. Stando a quanto anticipato da La Stampa, all’Allianz Stadium, il 4 marzo, si disputerà il match a porte chiuse per Juventus e Milan. La decisione arriverebbe dopo il decreto della Regione Piemonte, sul nuovo stop di una settimana alle attività pubbliche e alla riapertura di scuole, cinema e musei, per l’emergenza coronavirus. Si sarebbe deciso così per non correre rischi su un’innumerevole quantità di contagi. Il blocco si rifletterà anche sul big match di Coppa Italia.