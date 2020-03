CONI, Malagò: “Il mio consiglio è di giocare Juve-Inter subito”

Coronavirus, parla ancora il presidente del Coni | Giovanni Malagò, numero uno del Comitato olimpico nazionale italiano, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio 1 dicendo la sua sui rinvii, e sulla possibilità di recuperare Juve-Inter nel prossimo fine settimana.

“Sono state giornate molto convulse senza dubbio. C’è una criticità che in questo momento è unica e rara. C’è un discorso temporale che ad oggi non è ancora chiaro a nessuno.

In questo momento sono entrate in campo molte ipotesi e probabilmente come succede in questi casi qualche errore è stato fatto.

Tutti noi speriamo che mercoledì si cambi qualcosa. Nella giornata di ieri è uscita una linea di opinione che mi sono permesso di caldeggiare. L’unica cosa da fare è procrastinare il campionato. Solo in questo modo nessuno potrà dire che questo campionato sia falsato. In base alle coppe europee però potrebbero esserci degli altri giorni nei quali giocare le partite”.

Coni, il consiglio del presidente

Il numero uno dello sport olimpico italiano ha parlato delle possibili soluzioni: