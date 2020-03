Notizie Roma, Mkhitaryan può andare via a fine anno: le parole della sorella

Ultime mercato Roma | Henrik Mkhitaryan, centrocampista della Roma, continua a rendersi protagonista con il club giallorosso. Tanti infortuni, ma quando è in campo lascia il segno, come accaduto ieri a Cagliari: due assist e gol. Sul futuro del calciatore ha parlato ieri Fonseca, ma anche in queste ore la sorella Monika, intervistata sul canale Youtube di Yevgeny Savin (blogger russo):

“Nella vita mai chiudere le porte a nulla. Henrikh è pronto a prendere in considerazione qualsiasi chiamata, anche quella dello Zenit. E’ pronto a prendere in considerazione l’opzione della Russia, lui ama la Russia perché mia madre è di Mosca. Spesso è in vacanza lì. Qualche proposta per lui è arrivata anche dallo Spartak Mosca”.

Calciomercato Roma, le parole di Mkhitaryan

Lo stesso Henrikh Mkhitaryan ha parlato tramite You Tube a Yevgeny Savin:

“A 30 anni ho bisogno di guardare avanti. Ho giocato in tante piazze con molta pressione, come Manchester United e lo stesso Arsenal, stare a Roma per me non è un problema. La Russia? Non ho mai rifiutato lo Spartak Mosca in carriera. Quando ero allo Shakhtar però pensavo di essere già nella miglior squadre dell’ex URSS, poi ho deciso di voler andare a giocare in Europa. L’Anzhi provò a prendermi offrendomi 20 milioni l’anno, rifiutai per l’Europa e inseguire il mio sogno”.