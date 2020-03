Calciomercato Roma: El Shaarawy può tornare

Calciomercato Roma: El Shaarawy di nuovo in Italia?

UltimeRoma: El Shaarawy in fuga dalla Cina. Come riportato dal Corriere dello Sport, il faraone potrebbe presto tornare a giocare in Serie a.

Stephan El Shaarawy pensa al ritorno. L’ex calciatore di Roma eMilan, di proprietà dello Shanghai Shenhua, è al momento a Dubai a causa dell’emergenza coronavirus, che ha messo in ginocchio tutta la Cina. L’esterno d’attacco, che per giocare in Cina ha perso anche il treno Euro 2020, vorrebbe ritornare in un campionato importante, ed in cima alla sua personale lista c’è sempre la Serie A.

Già durante il mercato di gennaio si era provato a mettere in piedi un’operazione tra Roma e Shangai Shenhua per far rientrare il ‘Faraone’ nella Capitale, con il passaggio di Diego Perotti o Javier Pastore in Cina.

Mercato: ci sono anche Juventus e Napoli

Tuttavia in estate i capitolini non saranno l’unico club sul calciatore. L’esterno piace anche Juventus e Napoli.

Entrambi i club stanno osservando l’evoluzione relativa all’italo-egiziano. Molto dipenderà anche dal mercato in uscita dei due club e del budget a disposizione per l’estate. Occhio anche al Milan che cerca un esterno ma per ora non si è mosso per il suo ex calciatore.