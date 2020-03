Calciomercato Juve: Haaland, bianconeri beffati?

Calciomercato Juventus Haaland | Erling Braut Haaland continua a sorprendere tutti nel mondo del calcio. Il giovanissimo attaccante norvegese compierà 20 anni il prossimo luglio. Passato dal Salisburgo al Borussia Dortmund, dove ha lasciato l’Austria con più gol che presenze, Haaland è subito diventato protagonista in Bundesliga segnando 9 gol in 7 presenze con il Borussia. Inoltre, è stato decisivo in Champions League nel match degli ottavi di finale d’andata con il PSG, dove ha firmato una doppietta (2-1). Ora però il calciatore potrebbe già lasciare il Borussia Dortmund, a fine stagione può finire in Liga, con Raiola che entrerebbe nella storia chiudendo un doppio grande trasferimento in pochi mesi. Su Erling Haaland resta forte l’interesse della Juventus. Il giovane attaccante è finito nel mirino di Nedved e Paratici che già sono in contatto da mesi con il suo agente Mino Raiola, vicino alle vicende del mondo bianconero visto i continui affari (De Ligt l’ultimo).

Calciomercato Real Madrid: accordo per Haaland, al Borussia Dortmund 75 milioni

Haaland, ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro, valida però dal 2022. Intanto, secondo quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo Don Balon, Erling Haaland sarebbe pronto al secondo trasferimento al Real Madrid di Florentino Perez. Si parla di un accordo già raggiunto con il suo agente Mino Raiola per l’acquisto del giovane attaccante, al Borussia Dortmund andrebbero 75 milioni di euro.