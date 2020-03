Calciomercato Napoli: Milik, ancora niente rinnovo

Calcio Mercato Napoli Milik | Non un periodo facile quello di Arkadiusz Milik. L’attaccante non sente più la fiducia del club. Con un contratto in scadenza, il Napoli ha deciso di rinnovare quello di Mertens e difficilmente prolungherà anche con il calciatore polacco dopo l’acquisto a gennaio di Petagna. Anche sul campo non è un periodo sereno. Gattuso continua a preferirgli Mertens nei match importanti, come quello con il Barcellona, il calciatore è sempre più vicino a lasciare Napoli. Oggi lo stop, invece, in allenamento. Milik non si è allenato con il resto dei compagni ed è in dubbio per la partita con l’Inter di Coppa Italia. Il rinnovo tra il Napoli e Milik difficilmente si concluderà. Il calciatore è in scadenza nel 2021 e sarà quindi ceduto in estate per far spazio a Petagna e la permanenza di Mertens. Sono tanti i club interessati al calciatore da diversi anni.

Calciomercato Napoli: Milik rifiuta il rinnovo, c’è l’Atletico Madrid

Storia ai titoli di coda tra Arkadiusz Milik ed il Napoli. Come riportato da Rai Sport, è il giocatore che non intende rinnovare più con il club azzurro. Milik non sente più la fiducia dell’ambiente e ora ha voglia di andare a provare nuove esperienze, soprattutto dopo il rinnovo ormai vicino di Mertens. Sul calciatore ci sono tanti club inglesi e spagnoli, in particolare è forte l’interesse dell’Atletico Madrid di Simeone.