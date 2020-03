Calciomercato: non solo Milan e Inter su Longstaff | Milan e Inter guardano con interesse a colpi interessanti per il futuro. I due club di Milano seguono tanti giovani talenti che possono costruire i prossimi anni e tra questi c’è Matty Longstaff, centrocampista del Newcastle in scadenza di contratto.

Calciomercato Milan e Inter: su Longstaff anche club stranieri

Il giovane centrocampista del Newcastle è in scadenza di contratto nel giugno 2020 e fa gola ai due club milanesi. Nelle scorse settimane ci sono stati contatti con il suo entourage per capire la disponibilità al trasferimento e la fattibilità della trattativa. Non è escluso che il classe 2000 possa restare in Premier League con i bianconeri in quanto ci sono contatti in corso per il rinnovo contrattuale.

Milan e Inter sono fortemente interessate al giovane talento inglese che sta disputando un’ottima stagiome con i Magpies ma non sono gli unici club che stanno monitoriando la situazione legata al futuro del centrocampista.

Notizie Milan e Inter: interesse per Longstaff dal Ligue 1 e Premier

Non è da escludere che il giovane inglese possa restare in Premier League, pur cambiando maglia. Stando a quanto riferisce Le10Sport, sulle sue tracce si sarebbe fiondato il Manchester United di Solskjaer. Il quotidiano francese parla anche del Marsiglia come club interessato al talentino inglese. In estate, se non dovesse rinnovare il suo contratto con il Newcastle, potrebbero aprirsi scenari molto interessanti per Matty Longstaff.