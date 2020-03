Calciomercato Milan: Ibrahimovic via senza Boban e Maldini?

Ultime Milan, Ibrahimovic potrebbe andare via a fine anno. Quale sarà la risposta di Zlatan Ibrahimovic alle scelte di Ivan Gazidis che vorrebbe escludere i due dirigenti Maldini e Baban che hanno portato lo svedese a Milano?

Con l’arrivo in panchina, e nelle dirigenza vista il doppio ruolo, di Ralf Rangnick il Milan potrebbe operare l’ennesima rivoluzione.

Il calciatore era tornato a Milano grazie all’opera di convincimento di Paolo Maldini e poi era toccato a Zvonimir Boban perfezionare l’operazione per riportarlo in Italia. In settimane caldissime per decidere il suo futuro in rossonero, il probabilissimo addio dei responsabili dell’area tecnica potrebbe cambiare le carte in tavola.

Come riportato da Tuttosport, erano stati i due ex campioni a far pressione su Elliott perché il contratto di Ibra venisse rinnovato fino al 2021 a prescindere dalle clausole presenti nell’accordo tra le parti. Lo svedese percepirà ora 7 milioni ma il suo arrivo ha fatto schizzare alle stelle il valore di mezzo organico.

Ultime Milan: occhio a Raiola

Il ribaltone potrebbe essere mal digerito anche dal suo agente Mino Raiola che, nelle ultime esternazioni, non è mai stato tenero con la famiglia Singer.

Non parole di poco conto visto che Raiola dovrà trattare anche i rinnovi di Donnarumma e Romagnoli. Qualora lo svedese dovesse mostrare sfiducia alle scelte fatte dal club, tuttavia, l’effetto domino potrebbe riguardare in primis i giocatori gestiti da Mino ma in caso contrario sarà vero e proprio caos.