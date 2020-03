Calciomercato Juventus: Pogba lascia lo United, in arrivo Sancho

Calciomercato Juventus: Pogba sarà ceduto

Ultime Juventus, Pogba pronto a dire addio al Manchester United. Come riportato dal Telegraph, con la cessione di Paul Pogba il Manchester United potrà finanziare il mercato.

In estate il club inglese concentrerà tutti i propri sforzi su Jadon Sancho. Il Borussia Dortmund ha chiesto 140 milioni per cedere il talento inglese, sui cui c’è anche il PSG.

Una buona notizia per la Juventus da sempre interessata al calciatore francese. I Red Devils, infatti, sperano di arrivare all’esterno inglese grazie ai soldi incassati dalla partenza dell’ex Juve.

Incassata la cifra della cessione e decurtato il suo pesantissimo stipendio dal monte ingaggi, gli inglesi saranno in pole position per prendere il calciatore.

Ultime Juve: chi parte per arrivare a Pogba?

Ovviamente anche la Juventus dovrà fare lo stesso prima di acquistare il francese. In questo momento la Juventus, che si è già liberata di Emre Can, ha in rosa tante soluzioni a centrocampo. Tuttavia Pjanic e Rabiot non stanno convincendo del tutto Sarri. Per questo motivo in estate potrebbero andare via.

Sarri voleva fare del centrocampista bosniaco il suo play ma l’ex Roma non è riuscito ancora ad apprendere tutti i meccanismi automatici del tecnico ex Napoli. Adrien Rabiot, invece, alla prima stagione in Serie A, non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale in campo.