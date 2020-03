Calciomercato Juventus: per Ronaldo spunta il Real Madrid | Le strade del calciomercato sono infinite e certe volte potrebbe portare a ritorni clamorosi. Come quello di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Il campione portoghese della Juventus è stato oggetto di un sondaggio avviato da El Chiringuito TV che vede il popolo madridista favorevole al ritorno in Spagna di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Ronaldo può tornare al Real Madrid

Ieri sera è andato in scena il Clasico tra Real Madrid e Barcellona che ha visto trifondare i padroni di casa. I gol di Vinicius e Mariano Diaz hanno riportato i Blancos al primo posto in classifica a +1 dagli acerrimi rivali. Ora la strada per la vittoria della Liga potrebbe essere più in discesa perché non ci saranno più socntri diretti. La vittoria di ieri sera è avvenuta sotto gli occhi di un ospite d’eccezione: Cristiano Ronaldo. I mancati impegni con la Juventus, dovuti al rinvio della gara contro l’Inter, hanno permesso al portoghese di tornare per una sera al Bernabeu e riassaporare l’amore dei tifosi del Real Madrid.

Notizie Juventus, i tifosi del Real Madrid rivogliono Cristiano Ronaldo

I tifosi del Real Madrid hanno accolto come un profeta in patria il cinque volte Pallone d’Oro. Già all’esterno del Bernabeu è stato osannato da tanti tifosi che hanno chiesto foto e autografi. L’idea del clamoroso ritorndo di Ronaldo al Real Madrid è nata da un sondaggio lanciato da El Chiringuito TV. Edu Aguirre, giornalista e amico di Ronaldo ha parlato proprio del possibile ritorno a Madrid dell’asso portoghese: “Ha voglia di tornare al Real, sente tanto l’affetto dei tifosi e si è emozionato al Bernabeu”.

Il sondaggio dell’emittente televisiva, sottolinea che il pubblico madridista vuole il ritorno di Cristiano Ronaldo in Spagna per il 79,9%. L’attaccante della Juventus è rimasto sorpreso dall’accoglienza riservatagli dai suoi ex tifosi e potrebbe pensare di tornare al Madrid per chiudere la sua carriera.