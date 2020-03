Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus, Aouar parla del suo futuro | La Juventus monitora gli sviluppi di Houssem Aouar, centrocampista del Lione che sta facendo benissimo in Francia. I bianconeri hanno potuto osservare le doti del francese da vicino durante l’andata degli ottavi di finale di Champions League e sono fortemente interessati al suo cartellino per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Aouar indeciso sul futuro

Il centrocampista francese classe ’98 è ambito da tanti club europei che in estate potrebbero avviare una vera e propria asta per strapparlo al Lione. Pavel Nedved ha parlato chiaramente dell’interesse della Juventus per la giovane mezzala proprio prima del match di Champions League ma c’è da battere la forte concorrenza di Real Madrid, PSG e Chelsea.

Il Lione chiede almeno 50 milioni di euro e grazie alle ottime prestazioni in Ligue 1 e in Champions League potrebbe incassare anche di più. Intanto Aouar ha parlato del suo futuro ai microfoni di Telefoot, mostrando ancora tanta indecisione circa le scelte da prendere.

Notizie Juventus, Aouar: “Ho tanto da dare al Lione”

Houssem Aouar conosce il suo talento e sa che piace a tanti club. Non ha aperto le porte ad una cessione ma sa che il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Francia.

“Penso solo alle prossime settimane, non riesco ad immaginare nulla sul mio futuro. So che ho da dare ancora tanto a questa squadra e sono solo molto concentrato sul campo. Non ho intenzione di pensare al calciomercato”.